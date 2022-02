Boswachter verbaast zich over wandelaars: 'Het is nu veel te gevaarlijk'

Boswachter Erik de Jonge is druk bezig om de gevallen bomen op te ruimen na storm Eunice. Erik de Jonge is druk met de naweeën van storm Eunice (foto: Imke van de Laar). Volgende Vorige 1/2 Boswachter Erik de Jonge is druk bezig om de gevallen bomen op te ruimen na storm Eunice.

Boswachter Erik de Jonge kan het bijna niet geloven. Verschillende wandelaars en mountainbikers zijn zaterdag in het bos, terwijl het er volgens hem heel gevaarlijk is. Door de storm zijn er namelijk veel loshangende takken en oude bomen die kunnen omvallen. "Het is nu te gevaarlijk om nu in het bos te zijn", zegt hij.

Tais Lourinho da Silva Geschreven door

Dit weekend is Erik vooral bezig om alle gevaarlijke takken en omgevallen bomen weg te halen die op paden en wegen liggen. "We komen nu nog niet eens toe aan de rest", zegt hij. Het duurt volgens de boswachter van het Brabants Landschap nog minstens een week voordat alles is opgeruimd. Tot nu toe heeft hij al meer dan 300 omgevallen bomen geteld.

"Gebruik je gezond verstand."

Erik vindt het onverantwoord van mensen om nu naar het bos te gaan. Hij begrijpt niet dat ze zelf niet inzien dat het nu gevaarlijk is. "We waren net bezig om een grote eik die onder spanning staat om te zagen, waarbij we zelfs rekening moesten houden met onze eigen veiligheid", vertelt hij. "Op dat moment kwamen er een paar mountainbikers langs die met hun fiets over de boom stappen. Dat kan je toch bijna niet geloven. Blijf uit het bos en ga ergens anders naartoe." Volgens de boswachter zijn er wel honderden levensgevaarlijke situaties in het bos. Hij krijgt verschillende reacties wanneer hij mensen aanspreekt. "De top drie stomste reacties zijn 'ik dacht al dat het te link was', 'we fietsen altijd op zaterdag' en 'na de vorige storm kreeg ik ook geen boom op mijn hoofd'." "Mensen hebben volgens mij echt niet door hoe gevaarlijk het kan zijn. Tijdens storm Eunice zijn er vier mensen in Nederland omgekomen door omgewaaide bomen. Gebruik dus je gezond verstand en ga vandaag niet naar het bos."

"Ik baal er vreselijk van."

Dat bomen omvallen tijdens een storm is volgens Erik heel normaal. Maar dit keer zijn het vooral oude bomen die de storm niet hebben overleefd. "Deze bomen zijn voor het bos en de dieren die daarin leven ontzettend belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan vogels en bosuilen of vleermuizen die op dit moment in winterslaap zijn." Ook de monumentale Koningslinde Groot Molenbeek van ruim 200 jaar oud is door de storm omgevallen. "Daar baal ik echt vreselijk van", zegt Erik. Afgelopen week had Erik nog een afspraak met een boomchirurg om de 200-jarige boom te verstevigen. "Ik word er droevig van dat deze mooie boom ook is omgevallen." Voor nu is Erik dus de komende dagen nog druk bezig met het opruimen van omgevallen bomen en takken. Hij raadt iedereen aan om dan ook nog even niet in het bos te wandelen, ondanks het mooie weer.

Omgevallen boom na storm Eunice

Boswachter Erik de Jonge is bezig om het bos op te ruimen na storm Eunice

Deze boom is omgevallen voor een hek.