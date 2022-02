Jasper (19) vloog naar Eindhoven, maar kwam uit in Italië

Jasper Piron op het vliegveld

Jasper Piron uit Geldrop vloog vrijdagavond van Rome naar Eindhoven, maar tot zijn grote verbazing stond hij uren later weer op Italiaanse bodem. Door storm Eunice kon het vliegtuig namelijk niet landen op Eindhoven Airport. Daarop besloot de piloot huiswaarts te keren in plaats van uit te wijken naar een nabijgelegen vliegveld.

Studio040 Geschreven door

Al voor de vlucht waren er twijfels bij de tweedejaarsstudent aan de Fontys Hogeschool voor Journalistiek in Tilburg. De journalist in spe was natuurlijk op de hoogte van de storm die huishield in Europa, dus hield hij er al rekening mee dat de vlucht waarschijnlijk niet zou doorgaan. “Ik was dan ook verbaasd dat we gewoon vertrokken”, vertelt de 19-jarige tegen Studio040.

"We merkten niks van de storm."

Eenmaal opgestegen was er geen vuiltje aan de lucht. “Er was echt een heldere hemel en we merkten niks van de storm, totdat we in de buurt van Eindhoven Airport kwamen.” Daar probeerde de piloot de landing in te zetten, maar hij moest die poging annuleren omdat het vliegtuig te hoog zat en de wind te sterk was. Ook een tweede poging was onsuccesvol. Daarop volgde de melding om terug te vliegen. “Ik verwachtte dat de piloot naar Keulen of een nabijgelegen stad zou vliegen, maar we vlogen terug naar Italië. Volgens mij wilden ze koste wat het kost dat de crew terug zou komen”, vertelt een verbouwereerde Piron.

"Er was te weinig benzine."

Zo zaten Jasper en zijn studiegenoot niet ’s avonds thuis aan de eettafel, maar stonden ze opeens op het vliegveld in Bergamo. “Er was te weinig benzine om direct naar Rome te vliegen, dus moest het vliegtuig in Bergamo landen om bij te tanken.” Daar besloten Piron en zijn reisgenoot om het heft in eigen handen te nemen. Ze stapten uit en regelden een hotel en vliegtickets voor de volgende dag. “Want op hulp of enige communicatie van vliegtuigmaatschappij Ryanair hoefden wij niet te rekenen. Zelfs het drinken op de onverwachtse terugvlucht naar Italië moesten we zelf betalen.”

"Zal het weer foutgaan?"