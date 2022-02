In dit speciale tenue speelt RKC op carnavalsvrijdag tegen FC Twente

Voor het derde jaar op rij heeft eredivisionist RKC Waalwijk een speciaal carnavalstenue laten maken. Het elftal treedt op carnavalsvrijdag in eigen huis tegen FC Twente aan in dit unieke rood-geel-blauwe shirt.

De basiskleuren rood, geel en blauw verwijzen naar Schoenlapperslaand, zoals Waalwijk tijdens carnaval heet. Op de achterkant van het shirt prijken 'Three Little Beers', een combinatie tussen het populaire lied 'Three Little Birds' van Bob Marley en liters pils, die ongetwijfeld in menig keel zullen verdwijnen. Tot slot, meldt RKC, is het logo op de borst aangepast. Van de enkele RKC-leeuw zijn er nu drie, die achter elkaar de polonaise lopen.

Een traditie, noemt RKC het zelf, ook al is het slechts de derde keer dat de voetbalclub een speciaal carnavalstenue uitbrengt. Seizoenkaarthouders kunnen het shirt met voorrang komen.