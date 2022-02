Strijdend RKC geeft zege in slotfase uit handen en speelt gelijk tegen NEC

RKC heeft zaterdagmiddag met 1-1 gelijkgespeeld bij NEC. Lang leken de Waalwijkers op weg naar een overwinning maar twee minuten voor tijd ging het alsnog mis.

Cadeautjes zijn er om uit te pakken. Iets wat Richard van der Venne deed na ruim een kwartier voetballen. Achterin ging het bij NEC fout. Er was verwarring om een tweede bal die in het veld kwam maar bovenal was er knullig balverlies.

De middenvelder van RKC profiteerde van deze fout en schoot de bal keurig langs de NEC-goalie. Het was de eerste keer dat de Waalwijkers in de buurt waren van het zestienmetergebied.

Tegenhouden

RKC was duidelijk niet naar Nijmegen gekomen om mooi te gaan voetballen. Het resultaat was heilig. Er was notabene drie keer op rij verloren terwijl de concurrentie ineens punten ging pakken. RKC stond voor aanvang van de wedstrijd nog altijd boven de streep maar zag de laatste weken een riante voorsprong steeds verder slinken. Plek zestien kwam weer dichtbij.

In de bekende 532-formatie kon RKC na de voorsprong gaan tegenhouden. Dat deed het met verve. NEC kreeg in de eerste helft geen kans terwijl de thuisploeg wel het meeste balbezit had. Goed voor de amusementswaarde van de wedstrijd was het niet.