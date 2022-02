Strijdend Willem II gaat door late tegengoal onderuit tegen koploper Ajax

Willem II leek lange tijd op weg naar een stunt tegen Ajax. In het eigen Koning Willem II Stadion hield het heel lang stand tegen de Amsterdammers, maar stapte het uiteindelijk door een late tegentreffer met lege handen van het veld.

Voor de wedstrijd was het niet de vraag of Willem II zou verliezen, maar met welke cijfers. Op de tribunes, die voor het eerst in tijden weer gevuld waren, werd er bijna gesmeekt om het onder de vijf te houden. Maar na het eerste fluitsignaal was er van die angst niets meer te merken. Het 'wij zijn voor niemand bang' werd ingezet en de elf spelers op het veld maakten het de koploper uit de Eredivisie heel lastig.

De wind en harde regen maakten het voetballen ook niet makkelijker. Veel balbezit had Willem II in die eerste helft zeker niet, toch kreeg het via Jizz Hornkamp misschien wel de grootste kans. Na balverlies van Daley Blind stuurde Daniel Crowley vleugelaanvaller Ché Nunnely de diepte in. Hij gaf de bal voor op Hornkamp, maar de spits schoot uit zeer kansrijke positie naast.

Enorme druk

Hoe langer de wedstijd duurde, hoe meer druk Ajax richting het doel van Timon Wellenreuther probeerde te zetten. Dat leverde ook ruimte op voor de ploeg van trainer Fred Grim. De oefenmeester zag na tien minuten spelen dat Max Svensson een uitgelezen kans kreeg om de score te openen. De buitenspeler schoot oog in oog met Remko Pasveer echter net naast het doel van Ajax.

In de volgende aanval was het wel raak voor Ajax. Dusan Tadic liet Wellenreuther kansloos. Terwijl iedereen klaar stond voor de aftrap, liet scheidsrechter Pol van Boekel weten dat er gewacht moest worden. De VAR legde verschillende lijntjes en zag dat Antony in de aanval buitenspel stond. Geen doelpunt. Het was voor de fans de reden om nog eens extra achter de ploeg te gaan staan, Voor de Amsterdammers was het de motivatie om nog meer druk richting het doel van Willem II te zetten.

Met nog twintig minuten op de klok voorkwam Thijs Oosting met een hele goede sliding een doelpunt van Davy Klaassen. De middenvelder van Ajax was Wellenreuther al voorbij, maar wist de bal dankzij de glijdende Oosting niet in de goal te krijgen. Een paar minuten later komt de Tilburgse ploeg goed weg als de bal via de paal terug het veld in komt. De thuisploeg stond met de rug tegen de muur, maar met een resultaat in handen had niemand daar problemen mee.

Tegentreffer

Terwijl het steeds harder lijkt te gaan regenen, tikt de tijd ook steeds verder weg. En dus komt het doelpunt dat tien minuten voor tijd dan toch valt extra hard aan. Verdediger Jurriën Timber werkte de bal bij de tweede paal binnen uit een voorzet van Antony.

Meer en meer ging alles en iedereen bij Willem II hopen op een stunt tegen Ajax, maar de 'passie, strijd en leeuwenmoed' bleek dus niet voldoende. En zo verloor Willem II weer, al geeft het feit dat de ploeg lang stand wist te houden en slechts één tegentreffer te verwerken kreeg mogelijk wel hoop richting de volgende wedstrijd. Die is volgende week zaterdag, uit bij FC Groningen.