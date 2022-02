Agenten onderzoeken mogelijke schietpartij in Oss

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Agenten doen onderzoek naar een mogelijke schietpartij

Agenten doen onderzoek in de Doctor Hoebenstraat in Oss vanwege een mogelijke schietpartij. Een politiewoordvoerder kan echter niet bevestigen dat er daadwerkelijk is geschoten, 'of dat er überhaupt iets is gebeurd'.