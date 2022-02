Politie lost schot bij aanhouding, arrestatieteam valt Tilburgs huis binnen

Foto: Toby de Kort/SQ Vision.

Bij de aanhouding van iemand in Tilburg heeft de politie zaterdagavond een waarschuwingsschot gelost. Een arrestatieteam deed daarna een inval in een huis aan de Hoflaan, vermoedelijk de woning van de opgepakte persoon. Waarom en of de verdachte een man of een vrouw is, kon een politiewoordvoerder zaterdagavond niet zeggen.

De politie kreeg iets na zevenen een volgens de voorlichter 'vage melding' binnen, mogelijk dat iemand heeft geschoten. Eenmaal in de Hoflaan zagen agenten zich genoodzaakt om een waarschuwingsschot te lossen, waarna een verdachte is opgepakt. Arrestatieteam

Leden van een arrestatieteam zijn daarna opgeroepen en deden een inval in het huis. Volgens een 112-correspondent deden ze dat om te controleren of er nog iemand aanwezig was. Dit was niet het geval. In de Hoflaan doet de politie - deels buiten in de stromende regen - onderzoek naar wat er van de melding klopt. Voor het huis waar het arrestatieteam binnenviel staat een busje, waarvan de voorruit aan diggelen ligt. Zondag brengt de politie meer informatie naar buiten.

Arrestatie in Tilburg (foto: Toby de Kort/SQ Vision).