Schot gelost bij aanhouding van man (30), arrestatieteam valt huis binnen

1/1 Waarschuwingsschot gelost bij arrestatie in de Hoflaan in Tilburg

Bij de arrestatie van een 30-jarige man in Tilburg heeft de politie zaterdagavond een waarschuwingsschot gelost. Een arrestatieteam deed daarna een inval in een huis aan de Hoflaan.

De politie kreeg iets na zevenen een volgens de voorlichter 'vage melding' binnen, mogelijk dat iemand heeft geschoten. Eenmaal in de Hoflaan aangekomen stapte een man meteen op de politie af. Agenten vroegen hem om te stoppen, maar hij luisterde niet. Daarom loste een agent een waarschuwingsschot. De 30-jarige verdachte is daarna aangehouden.

Arrestatieteam

Leden van een arrestatieteam deden daarna een inval in het huis. In het huis waren nog meer mensen. Die moesten allemaal naar buiten, maar zijn verder niet aangehouden.

In de Hoflaan deed de politie onderzoek. Voor het huis waar het arrestatieteam binnenviel stond een busje, waarvan de voorruit aan diggelen lag. Of er ook daadwerkelijk is geschoten door de verdachte is nog niet duidelijk, meldt de politie.