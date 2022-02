112-nieuws: autobrand in Tilburg • man aangehouden na achtervolging

03.14

Een auto die geparkeerd was aan de Bachlaan in Tilburg is zaterdagnacht door brand verwoest. Een flatbewoner die nietsvermoedend op zijn balkon een sigaretje aan het roken was, ontdekte de brand rond kwart voor twee. Het vuur bleek te woeden aan de binnenkant van de auto. Daarop belde hij de brandweer. Die heeft het vuur geblust. In het raam aan de bestuurderskant van de auto was een gat te zien. De politie doet onderzoek.