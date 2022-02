112-nieuws: winkelwagen uit boom gehaald • duizenden stormmeldingen

15.50

De Tilburgse brandweer is rond 14:30 uur uitgerukt voor een woningbrand aan de Schubertstraat in Tilburg. Een buurtbewoner hoorde een rookmelder afgaan in de betreffende flatwoning en zag rookontwikkeling in een van de slaapkamers. Omdat er niemand thuis was, besloot de brandweer om de deur van de woning te forceren met een ram. Een hond in een bench werd door de politie uit de woning gehaald, hij maakt het goed. Vermoedelijk was de brand ontstaan in een van de slaapkamers.