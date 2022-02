Van 'Tatata' tot 'Paard in de gang', Ad werkte samen met André van Duin

"Een rasartiest. En een fantastisch mens." Lyrisch is muziekproducent Ad Kraamer uit Drunen over André van Duin. De volkskomiek, die tegenwoordig ook furore maakt als tv-presentator, viert deze zondag zijn 75e verjaardag. Ad werkte jarenlang samen met Van Duin en dat leidde tot diverse grote hits.

In 1976 kregen Ad en André voor het eerst met elkaar te maken. "In die tijd vroeg platenmaatschappij CNR of ik iets met Van Duin zou willen produceren. Prima, joh, zei ik, en we maakten kennis. Toen hebben we een eerste single opgenomen, met de titel 'Ik ben onzichtbare André'. Dat belandde op plaats zes in de hitparade", vertelde Ad zondag in het radioprogramma 'Weekend' op Omroep Brabant.

Daar werd Ad niet heel warm van. "Daar kunnen we niet mee aankomen Dré, zei ik. Maar hij had niet meer dan dit. Toen de thee op was, ben ik weer weggegaan en belde ik de directeur op en deed ik voor wat André's idee was. Dat kun je niet menen, zei de directeur. Maar ik vertelde hem dat er verder niks was."

In totaal hebben Ad en André zo'n vijf, zes jaar met elkaar samengewerkt. Diverse grote hits kwamen daaruit voort. Soms onverwachts. "Ieder jaar moest er destijds in de periode januari-februari een carnavalsplaat komen. Dus ik belde Dré op. Hij had op dat moment nog niks. Kom maar langs, zei hij. Hij woonde toen nog in een molen in Noord-Holland. Hij liep daar rond op zijn sokken, als een soort pinguïn en zong 'tatata'."

Vervolgens is het nummer toch in de studio opgenomen. "Toen we het ingezongen hadden, zei ik: 'Dré, het is eigenlijk niks, he? Nee, zei hij. Daar moeten we nog iets aan doen. Toen hebben we allerlei dingen verzonnen. Een aankondiging, andere stemmetjes. Zo is dit een 'Dikvoormekaar-achtig iets' geworden. Dit hebben we eraan toegevoegd en toen heeft Joop van den Ende nog pakken besteld voor de tv. Pinguïnpakken. Toen het op tv kwam en de pinguïnpolonaise werd gelopen, ging het vervolgens helemaal los!"

In 1980 kreeg Ad een speciaal verzoek van de platenmaatschappij. Die had namelijk een contract afgesloten met het Nederlands elftal. "We hebben Oranje onder contract. Daar moeten we een plaat mee opnemen, met André", kreeg Ad te horen. "Ik belde daarop André op. "Dré, we hebben het Nederlands elftal onder contract. Nu moeten we een voetbalplaat maken."

Maar de artiest geeft niets om sport. "Daar koop ik niks voor", liet Ad hem weten. "We zijn bij elkaar gaan zitten en zo is daar het liedje 'Nederland die heeft de bal' uit voortgekomen. Die belandde op plaats twee in de hitparade!"