Ravage na boom op begraafplaats Esbeek: 'Graven van ouders en zus verwoest'

Piet Hesselmans bij het verwoeste graf van zijn ouders en zus (foto: Imke van de Laar). De boom is op meerdere graven terecht gekomen (foto: Imke van de Laar). De ravage op de begraafplaats in Esbeek is enorm (foto: Imke van de Laar). Sommige graven zijn ingezakt door de klap van de boom (foto: Imke van de Laar). Volgende Vorige 1/4 Piet Hesselmans bij het verwoeste graf van zijn ouders en zus (foto: Imke van de Laar).

Kapotte graven en afgebroken kruizen. Tijdens de storm van vrijdagavond is een enorme boom op de begraafplaats in Esbeek gevallen. Met als gevolg zo'n twintig verwoeste graven en verdrietige nabestaanden.

Imke van de Laar Geschreven door

Aangeslagen loopt Piet Hesselmans zondag rond over de begraafplaats. "Hier liggen mijn ouders, daarnaast mijn zus en daarachter is het graf van mijn vrouw", wijst hij. Alle graven liggen bedolven onder een grote dikke boom. Piet hoorde vrijdagavond dat de boom was omgevallen. Zaterdagochtend ging hij meteen kijken. "Ik schrok ervan dat het zo'n ravage was. Ik ken die boom al mijn hele leven, maar had niet in de gaten dat hij zo groot was. En dat hij zo veel schade aan kon richten. Als hij nou naar de andere kant was gevallen, was de schade hier niet zo groot geweest."

"Al die jaren hebben we het netjes verzorgd en nu is het in een keer vernield."

Piet neemt de schade op. "Alles wat op het graf van mijn vrouw lag is beschadigd, maar de zerk is gelukkig alleen licht beschadigd. Het graf van mijn broer is nog heel, daar is de boom net naast gevallen. Maar de graven van mijn ouders en zus zijn helemaal kapot. Dat doet me wel wat. Je kan alleen maar machteloos toekijken. Al die jaren hebben we het netjes verzorgd en nu is het in een keer vernield."

"Ik dacht dat alleen het kruis was afgebroken, maar nu zie ik dat het hele graf is ingezakt."

Ook Anke Broeckx komt kijken hoe het met het graf van haar ouders is. "Ik had het al gehoord en een foto gezien. Ik dacht dat de schade wel mee zou vallen, maar dat is helemaal niet zo, zie ik nu", vertelt ze zichtbaar aangedaan. "Ik dacht dat alleen het kruis was afgebroken, maar nu zie ik dat het hele graf is ingezakt."

Anke Broeckx bij het graf van haar ouders (foto: Imke van de Laar).