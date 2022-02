Onderkoelde Jochem (17) zat bijna zes uur vast in achtbaan Plopsaland

De 17-jarige Jochem Verzijl uit Wijk en Aalburg zat zaterdag op 30 meter hoogte urenlang vast in een achtbaan in het Belgische Plopsaland. Met een lichaamstemperatuur van slechts 33 graden en gevoelloze benen moest hij door de brandweer worden gered. "Het was super koud", zegt Jochem.

De hulpdiensten van onze zuiderburen sloegen zaterdag groot alarm toen karretjes van de populaire achtbaan The Ride to Happiness op grote hoogte tot stilstand kwamen. In de karretjes zaten negen mensen, onder wie de 17-jarige Jochem uit Wijk en Aalburg.

Uit zijn trackrecord van die dag blijkt wel dat hij een ware achtbaanfan is. Het was namelijk zijn tiende rit in de vorig jaar geopende attractie, waarin mensen worden gekatapulteerd en vijf keer over de kop gaan. Zijn vader vond het na één keer al welletjes. "Hij was er toen al klaar mee. Maar hij gunt me mijn plezier, dus liet hij me lekker mijn gang gaan", zegt Jochem. En dus stond pa Verzijl beneden te wachten, niet wetende dat hij zijn zoon pas zes uur later in de armen zou sluiten.

Na te zijn gelanceerd, stond de achtbaan op 30 meter hoogte plotseling stil. "Eerst was iedereen super enthousiast. Het was nog licht en het uitzicht over Plopsaland was heel mooi. Iedereen juichte", vertelt de Brabander. Maar dat lachen verging de inzittenden snel. Door de slagregens en naweeën van storm Eunice voelde het daarboven ijskoud aan. "Ik had dikke kleren aan, maar door de regen was ik helemaal doorweekt."