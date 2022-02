PSV stelt in tweede helft orde op zaken en wint van SC Heerenveen

PSV heeft zondag met 3-1 gewonnen van SC Heerenveen, nota bene mede dankzij een goal van voormalig Heerenveen-speler Joey Veerman. Na een zeer matige eerste helft, waarin ook Erick Gutiérrez uitviel, stelde de Eindhovense ploeg in het tweede bedrijf orde op zaken.

Het spreekwoord 'met hangen en wurgen' kon weer eens uit de kast worden gehaald bij PSV. Waar de uitslag misschien anders doet vermoeden, was het allesbehalve een gemakkelijke wedstrijd voor de Eindhovenaren. Vooral in de eerste helft gaf het niet thuis voor eigen publiek.

Systeem

De start van PSV was nog wel goed. Binnen het kwartier stond de ploeg van Roger Schmidt op voorsprong. Het was Noni Madueke die met een gelukje de bal kreeg en snoeihard binnenschoot. PSV begon zonder spits aan de wedstrijd. Wederom koos Schmidt voor een voorhoede met Cody Gakpo, Mario Götze en Madueke.

Het systeem werd ook al uit de kast getrokken tegen AZ en Ajax, de enige twee wedstrijden die PSV dit jaar verloor. Ook nu leek deze opstelling niet goed uit te pakken. Want zonder echte targetman ging de thuisploeg doodleuk voorzetten geven: hoge ballen die de verdedigers van Heerenveen eenvoudig konden wegkoppen.

Ondanks de vroege voorsprong pakte PSV niet door en bleven de bezoekers eenvoudig overeind. Sterker nog, ze kwamen voor rust nog op gelijke hoogte. Nadat Heerenveen al wat kansen had gemist was het Tibor Halilovic die de Friezen naast PSV zette. Dat was nog geen eens onverdiend.

Het gemor op de tribunes nam dan ook toe. De thuisploeg creëerde na de openingstreffer geen kans meer. Daarbij kwam ook nog eens dat vlak voor rust Erick Gutiérrez het veld per brancard had verlaten. Hij raakte geblesseerd in een duel. Door het uitvallen van de middenvelder greep de Duitse oefenmeester Schmidt wel terug op een echte spits: Carlos Vinícius kwam in de ploeg.

Opluchting

Wie dacht dat het niet erger kon voor PSV kwam bedrogen uit. In de tweede helft moest Schmidt noodgedwongen Cody Gakpo en Noni Madueke wisselen. Veel supporters vreesden alweer voor puntenverlies, maar gelukkig werden zij al snel gerustgesteld.