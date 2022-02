Coronanieuws: 216 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen

04.32

Premier Mark Rutte roept in een interview in het AD op tot verbroedering nu de coronamaatregelen steeds verder worden afgebouwd. "Mijn oproep is nu, naar mezelf en naar alle mensen: laten we elkaar weer opzoeken. Luisteren naar elkaar. Naast elkaar gaan staan." Hij komt met zijn oproep als reactie op de polarisatie die gaande is in de maatschappij als gevolg van discussies over het coronavirus en de coronamaatregelen.