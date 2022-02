Coronanieuws: 4686 nieuwe besmettingen vastgesteld in Brabant

16.20

Na vijf dagen van dalingen is het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen maandag wat gestegen. In totaal liggen daar nu 1611 Covidpatiënten. Dat zijn er 65 meer dan zondag, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op maandagen liggen er wel vaker meer Covidpatiënten in de ziekenhuizen dan de rest van de week omdat in de weekends minder patiënten worden ontslagen. Het aantal opnames is in de afgelopen weken echter wel toegenomen. Ter illustratie: één maand geleden was de coronabezetting ruim 500 patiënten lager dan nu.