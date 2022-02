Carnaval wordt droog en zelfs een beetje zonnig

Goed nieuws voor carnavalsvierders, want de weergoden zijn Brabant gunstig gezind vanaf vrijdag. In het weekend en begin volgende week schijnt de zon flink en blijft het droog.

In het weekend zal het naar verwachting van Weerplaza geen seconde regenen en schijnt de zon flink. Het kan in Brabant 9 graden worden. Na het weekend neemt de bewolking toe en mogelijk valt wat regen.

Koude nachten

Maar veel regen is dat niet. Over het algemeen zal het ook maandag en dinsdag droog blijven. Er is zelfs geregeld zonneschijn in het Brabantse land: de temperatuur loopt op naar dubbele cijfers van 12 of 13 graden.

De nachten worden natuurlijk kouder, met temperaturen die rond of zelfs onder het vriespunt liggen. "Als je een warme kroeg verlaat, is dit wel iets om rekening mee te houden", meldt de meteoroloog van Weerplaza.