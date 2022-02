Bij Silvia en Marc is alles 11: zelfs hun kind is 11 weken te vroeg geboren

Marc en Silvia en hun kinderen.

Een harmonieuzer begin van hun relatie hadden Silvia en Marc Baijens uit Waalre zich niet kunnen wensen. Beiden zijn gek op carnaval en muziek. Hoewel het begin van hun relatie meer weg heeft van een knipperlicht, komt het met carnaval 1996 tot een definitieve match. Marc: "We hebben elkaar eens goed in de ogen aangekeken en toen was er een klik." Op dat moment wisten ze nog niet dat het carnavalscijfer 11 een grote rol in hun leven zou gaan spelen.

Het liefdesverhaal van Silvia en Marc Baijens is te zien in de vierdelige serie Carnavalshart. Het werd een klik tussen twee mensen met een groot carnavalshart. "We vierden in die tijd zeven dagen lang carnaval van 's ochtends vroeg tot en met 's avonds laat. Een paar uurtjes slapen en weer door", beschrijft Silvia.

In 2011 wordt Silvia benoemd tot prinses van Aalst, een hoogtepunt in haar carnavaleske carrière. "Once in a lifetime. Echt zo gaaf om mee te maken." En Marc werd haar adjudant. "Oftewel haar hulpje. Het was leuk om het samen te doen." Het jaar 2011 werd niet alleen een mooi carnavalsjaar. Op 11 november 2011 trouwde het stel, nadat zij op 11 maart van dat jaar in ondertrouw waren gegaan. Aanvankelijk waren Silvia en Marc van plan om het huwelijksfeest in carnavalsstijl te doen, maar de droom van Silvia om ooit een echte trouwjurk te dragen gaf de doorslag voor een echt huwelijksfeest.

Toch kreeg de bruiloft nog een carnavalesk tintje. Om 11 over 11 kwamen bruid en bruidegom opnieuw de dansvloer op met hun carnavalsjasjes aan. Dat gebeurde op de klanken van 'Fijnfisjenie' van de gebroeders Ko, het lievelingsnummer van Silvia. "Dat was precies zoals we toen in het leven stonden: muziek en carnaval", zegt Silvia. Het getal 11 stond symbool voor het geluk en het feesten van het stel uit Waalre. Maar dat veranderde. Silvia raakte zwanger, maar kreeg een zwangerschapsvergiftiging. Ze werd ziek en moest met spoed geopereerd worden. De risico bestond dat of Silvia of de baby het niet zou overleven. Gelukkig komt alles goed. Marc: "Dewi woog nog geen kilo en is 11 weken te vroeg geboren op 11 januari in 2013. Stom toeval." Inmiddels hebben de trotse ouders nog een tweede dochter gekregen. En er staat opnieuw het cijfer 11 aan te komen. Op 11 november zijn Silvia en Marc namelijk 11 jaar getrouwd. Marc wil wachten met een feestje totdat ze 12,5 jaar zijn getrouwd. Als het aan Silvia ligt wordt het 11 november 2022. De vierdelige serie Carnavalshart is te zien van zaterdag 26 februari tot en met dinsdag 1 maart. Carnavalshart wordt dagelijks uitgezonden om 17.45 uur (daarna herhaald) in het programma Pre-fisjenie Café op Omroep Brabant-tv. In deze serie worden mooie en ontroerende Brabantse carnavalsverhalen in beeld gebracht.

Prinses Silvia en haar adjudant Marc

Samen muziek maken.