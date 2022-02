Roy Donders geeft carnaval een Caribisch tintje met zijn nieuwe nummer

Roy Donders zoekt de Caribische sfeer op met zijn nieuwe nummer (foto: YouTube).

Na zijn carnavalskraker 'Wat zijn ze lekker' in 2017 is Roy Donders terug met een nieuw feestnummer. Deze keer zingt de Tilburgse zanger en stylist niet over het Brabantse worstenbroodje maar zoekt hij de warmte op tijdens carnaval met een Caribisch nummer.

Evie Hendriks Geschreven door

"Mi chica, margarita. Jij bent een mooie Señorita." Zo klinkt het refrein van het nieuwe carnavalsnummer van Roy Donders. "En tussen het hoempapa-gehalte tijdens carnaval is dat wel een keer wat anders", vertelt de zanger in Brabants Bont op Omroep Brabant Radio. Toch is het geen toeval dat de zanger met dit nummer komt want er gaat veel schuil achter een goede carnavalskraker. "Het nummer lag al even klaar maar ik ben een control freak dus ik heb het helemaal samen met mijn team gemaakt", zegt hij. "Ik dacht voorbereid te zijn voor een zomercarnaval maar gelukkig is het nu al zo ver."

"Niet alleen een carnavalsfeest maar een bevrijdingsfeest."

De Tilburger kan niet meer wachten tot het zover is. "Het is dit jaar niet alleen een carnavalsfeest, maar ook een bevrijdingsfeest", zegt hij enthousiast. Zijn kostuum moet de zanger nog wel op de kop tikken. "Maar het wordt zeker iets Caribisch." Net als in de videoclip van Margarita waar Roy naast een aantal Braziliaanse danseressen inclusief veren op het hoofd schittert. De stylist is niet alleen terug als carnavalsartiest. De liefhebbers van zijn bekende huispakken kunnen hun hart ook weer ophalen want Roy lanceert binnenkort een webshop. "Na drie jaarniks doen op het gebied van mode en de coronacrisis besefte ik dat ik hou van kleren. Maar eerst zelf schitteren op het podium, aankomende week." De videoclip Margarita is geheel in de Caribische sfeer.