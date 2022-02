Slapen in de kroeg? In dit huis mét bruin café mis je niks van carnaval

Foto: Best Housing. Er zit ook een bedrijfskeuken in het pand (foto: Best Housing). De druk betegelde badkamer valt op in het huis (foto: Best Housing). Volgende Vorige 1/3 Foto: Best Housing.

Voor de liefhebbers die geen genoeg kunnen krijgen van carnaval is slapen in de kroeg een droom die uitkomt. Maar slapen recht boven een café is óók ideaal. Dit huis inclusief bruin café staat te koop in het hartje van Sint-Oedenrode. "Het huis is al honderd jaar een café dus de carnavalssfeer krijg je er zeker."

Aan de Borchmolendijk 11 in Sint-Oedenrode staat 'De Kroeg' inclusief bovenwoning te koop op Funda voor 799.000 euro. De karakteristieke bar en het rode behang geven de uitstraling van een ouderwetst bruin café. Het pand stamt uit 1920.

"De ruimte op de begane grond is al meer honderd jaar een kroeg", vertelt Karin Bouwdewijns, de eigenaar van het pand. "Mijn toenmalige man en ik hebben ook in het café gestaan." 'De Kroeg' is niet de enige naam die het café heeft gehad. "In onze tijd heette het café 'Het Pumpke' omdat de eigenaar vóór ons een café en een benzinepomp had." Karin is de eigenaar van het pand maar in het café hebben vanaf 2006 verschillende uitbaters gezeten.

"We verkopen het hele pand dus de toekomstige eigenaar kan iets doen met het café maar begane grond is ook geschikt voor een winkelruimte. Alleen wonen in de bovenwoning is ook een optie want de huidige uitbaters kunnen in het café blijven." En dan woon je erg gezellig verzekert ze. "Er is een carnavalsvereniging verbonden aan het café dus de carnavalssfeer is zeker aanwezig."

"Van een bouwval omgetoverd tot een mooi woonhuis."

Toch heeft Karin naast jaren werkplezier ook fijn gewoond in het woonhuis boven het café. "Ik woonde met mijn gezin een paar jaar in de bovenwoning, die we van een bouwval hebben omgetoverd tot een mooi woonhuis." Zo heeft de familie een houten visgraat vloer gelegd op de eerste verdieping en een massieve eiken vloer op de tweede verdieping. De woonkamer en keuken wordt gescheiden door en suite deuren.

Het huis heeft vijf slaapkamers waaronder een ruime master bedroom. De wc op de eerste verdieping heeft naast een normaal toilet ook een urinoir en de kleurrijke betegelde badkamer springt in het oog. Maar dat is niet alles wat het huis te bieden heeft want het huis heeft een ruim dakterras.

De toekomstige eigenaar moet wel goed kunnen doorslapen want het is in de late uurtjes feest in het café. Mee feesten kan een goede optie zijn voor de fanatieke carnavalsvierders.