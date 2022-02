Slachtoffer (20) van overval chalet in Vinkel vastgebonden en mishandeld

Het slachtoffer van een overval op een chalet in Vinkel is zondagnacht door de overvallers vastgebonden en mishandeld. De bewoner, een man van 20, werd door twee mannen overrompeld toen hij thuiskwam. Het slachtoffer liep bij de overval lichte verwondingen op in het gezicht, zo laat de politie maandagmiddag weten.

De bewoner was rond twee uur thuis gekomen. De overvallers pakten hem direct vast en sloegen hem meerdere keren. Ze gingen er vervolgens in een auto vandoor met onder meer zijn telefoon. Even voor drie uur wist het slachtoffer zelf de politie te bellen.

Op de Coppensdijk in Vinkel kregen agenten een auto in het vizier met daarin twee mannen die voldeden aan het signalement dat het slachtoffer had doorgegeven. De bestuurder kreeg een stopteken, maar dat negeerde hij. Even verderop crashte de auto vervolgens in een sloot nadat de man een bocht over het hoofd had gezien.

De bestuurder, een man van 21 uit Oss, en zijn bijrijder, een man van 22 uit dezelfde plaats, werden allebei aangehouden. Ze zitten nog vast.