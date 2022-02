100 kilo hennep met een straatwaarde van zo'n 4 ton gevonden

De partij hennep zat verborgen in een stapel gipsplaten (foto: politie.nl).

In een stapel gipsplaten die opgeslagen stond in een bedrijfspand in Etten-Leur hebben de politie en de douane zaterdag honderd kilo hennep gevonden. De partij met een straatwaarde van een kleine vier ton, zo bevestigt de politie, is in beslag genomen en vernietigd. De vondst werd gedaan bij een reguliere controle, zo werd maandag duidelijk.

Bij de controle van het pand zaterdag werd onder meer een speurhond ingezet. De hond sloeg aan bij een stapel gipsplaten. Daar werd de partij drugs gevonden. De stapel bleek hol te zijn: in het midden lagen de zakken met henneptoppen. De politie heeft het over een grote partij drugs. Er is nog niemand aangehouden. De zaak wordt nog verder onderzocht, meldt de politie maandag. De controle werd zaterdag gedaan in het kader van het bestrijden van de georganiseerde misdaad in de logistieke sector. In West-Brabant en Zeeland werken met dit doel verschillende overheidsdiensten samen onder de vlag Transport Facilitated Organized Crime (TFOC).

Foto: politie.nl.