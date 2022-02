Tilburg bevindt zich in het stenen tijdperk: 'Meer beton dan groen'

Gemeente Tilburg is één van de meest versteende steden van Nederland, dat maakt onderzoeksbureau Natuur & Milieu maandag bekend. De wijken bij de Spoorzone, de binnenstad en Oud-Noord bestaan volgens het onderzoek meer uit beton dan uit groen.

Tilburg staat samen met Haarlem, Westland, Amsterdam en Delft in de top vijf van meest versteende gemeenten. Het rapport onderzocht bij 32 grootste gemeenten van Nederland alle buurten vanaf vijfhonderd inwoners. In totaal 1.937 buurten zijn met luchtfoto's onderzocht.

Hoe versteend een buurt is, ligt volgens het bureau aan de hoeveelheid bomen en struiken per woning en ook moet er ten minste één hectare aaneengesloten stuk groen zijn per wijk. In Tilburg heeft het bureau 103 buurten onderzocht en 68 daarvan hebben minder dan 75 vierkante meter groen per woning. Bij 25 van de 103 buurten was geen aaneengesloten stuk groen van een hectare.

Oude buurten

Weinig groen komt volgens het onderzoek vaak voor bij oude buurten. Daarom is de gemeente Tilburg ook niet verrast over de resultaten. “Het is voor ons niet nieuw dat er plekken zijn in de stad waar het echt groener moet. In wijken als Oud-Noord en delen van de binnenstad is vroeger in korte tijd heel intensief gebouwd. Toen had vergroening niet de prioriteit,” laat een woordvoerder weten.

Stenen tijdperk

De onderzoekers willen dat groen nu wel prioriteit krijgt in steden. “Hoe meer Nederland versteent, hoe meer straten na een regenbui uren blank staan,” vertelt Rob van Tilburg, directeur programma’s bij Natuur & Milieu. Eén van de oplossingen is volgens hem het wettelijk verplicht maken van groennormen bij nieuwbouw. “Beleidsmakers hebben vaak de mond vol van het belang van groen. Toch zien we in de praktijk een volgend stenen tijdperk naderen.”

Groen meer prioriteit bij nieuwbouw

Volgens de onderzoekers zorgt nieuwbouw vaak wél voor meer groen. Helaas komen de nieuwe wijken in Tilburg er tot nu toe ook niet positief vanaf. Van de tien meest versteende nieuwbouwbuurten in Nederland liggen er namelijk ook twee in Tilburg. Bij de Spoorzone vonden de onderzoekers geen één aaneengesloten stuk groen van een hectare. En ook Koolhoven scoorde laag.

Tilburg is nog lang niet klaar met bouwen. De gemeente laat weten dat groen hoog op de lijst staat als het gaat om de herinrichting van de stad: “Waar we vroeger zeiden: ‘Daar had best nog wat groen bij gemogen’, weegt dat nu aan het begin van nieuwe plannen veel zwaarder mee.”

Resultaat van veel groei

Dat Tilburg op hetzelfde lijstje als Amsterdam staat, is volgens de woordvoerder ook niet vreemd: “Het is jammer dat we zo achteraan bungelen, maar dat is deels verklaarbaar omdat Tilburg zo is gegroeid. Daarom zie je dat steden als Tilburg, Haarlem en Amsterdam, die zo compact gebouwd zijn, nog achter de feiten aanlopen.”