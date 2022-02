NAC wint voor vol uitvak van Jong AZ in saai duel

NAC Breda heeft de uitwedstrijd tegen Jong AZ met 0-2 gewonnen. Danny Bakker leek voor de enige goal te tekenen, maar in de blessuretijd wist ook Odysseus Velanas het net te vinden. Hij tikte de bal mooi onder de keeper door.

De eerste goal viel uit een dood spelmoment. Een corner werd door Velanas verlengd en belandde voor de voeten van Bakker. Het was voor hem een koud kunstje om te scoren.

Daarna ontstond een periode van Alkmaarse druk, maar ook NAC had kansen in het relatief saaie duel. Doelman Reus hield Jong AZ met een paar goede reddingen in de wedstrijd.

Daarna nam NAC het weer over. Banzani kopte naast en de wedstrijd leek gedaan, tot Velanas de bal op maat kreeg van Seuntjens. Het volle uitvak kon gerust zijn: de drie punten gingen mee naar huis.