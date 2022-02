Zo win jij de allerlaatste kaartjes voor 3 Uurkes Vurraf

Komende vrijdag is het zover: dan trappen we carnaval 2022 af met 3 Uurkes Vurraf. Wil jij erbij zijn? Luister de komende dagen dan extra goed naar de radio. Daar maak je kans op de allerlaatste kaarten voor deze wel heel speciale editie.

Van helemaal geen carnaval naar tóch een polonaise in je allermooiste pekske, het net op tijd schrappen van zo'n beetje alle coronamaatregelen was voor echte carnvalsliefhebbers een verrassing van jewelste. En laten wij bij Omroep Brabant nou precies in die categorie vallen. Wat kijken we ernaar uit!

Eerder kon je al lezen dat Omroep Brabant door die versoepelingen kon 'opschalen' met onze trots en de officiële opening van carnaval: 3 Uurkes Vurraf. Geen digitale editie met alleen maar huiskamerpubliek, maar toch een klein beetje publiek in de tent. Een klein beetje, dus dit jaar is het nog meer dan anders een limited edition.

Zo doe je mee

Daar wil je natuurlijk bij zijn. Let op dan: op de radio worden dinsdag, woensdag en donderdag de hele dag letters weggegeven. Met die letters maak je een woord dat met carnaval te maken heeft. Dat woord app je vervolgens naar 06-573 282 03.

En vanaf dan is het heel hard duimen, oefenen op de canavalsklassiekers en je pekse uit de mottenballen trekken. Meteen meeluisteren en beginnen met puzzelen kan hier.

Vis jij nou achter het confettikanon? 3 Uurkes Vurraf is komende vrijdag ook live te volgen via tv, radio en online. Op het podium staan die middag tientallen artiesten die staan te popelen om weer eens een feestje te bouwen.

Vergeet vooral ook niet om het nieuwe openingsnummer van 3 Urkes Vurraf vast uit je hoofd te leren: Fijnfisjenie! van Lamme Frans.