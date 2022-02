Minder nieuwe coronapatiënten naar ziekenhuis, omikrongolf op zijn retour

De omikrongolf lijkt over zijn hoogtepunt heen. Niet alleen daalde het aantal geregistreerde besmettingen voor de tweede week op rij, ook kwamen de afgelopen zeven dagen minder nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen terecht. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM en het ROAZ.

Opnieuw zijn er veel minder nieuwe coronagevallen gemeld door het RIVM ten opzichte van een week geleden. Het Brabantse weekcijfer komt uit op 41.899. Zeven dagen geleden waren dat er nog bijna 68.000. De week daarvoor kwam het besmettingsgetal in onze provincie uit op 90.000.

Hetzelfde beeld zien we in heel Nederland terug. Waar het RIVM vorige week iets meer dan een half miljoen besmettingen meldde, zijn dat er over de afgelopen zeven dagen 310.144. De grootte van de daling is wel wat vertekend. Vanwege de stormen sloten GGD's een of meerdere dagen hun teststraten.

Minder opgenomen patiënten

In de Brabantse ziekenhuizen is de situatie nog altijd stabiel, blijkt uit cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg in onze provincie. Weliswaar steeg de bedbezetting door coronapatiënten lichtjes, van 226 naar 241. Daartegenover staat een aanzienlijke daling van het aantal coronapatiënten dat afgelopen week in het ziekenhuis is opgenomen. Dat liep van 205 terug naar 160.

Op de intensive careafdelingen liggen 24 coronapatiënten, evenveel als vorige week. Ongeveer 20 procent van alle coronapatiënten in de ziekenhuizen, ligt daar niet met corona als hoofdreden.