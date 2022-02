Tilburg krijgt een gigantische daktuin en nu is bekend waar

Na anderhalf jaar heeft ondernemer Mirjam Slob de plek voor de eerste Tilburgse daktuin gevonden. Haar groenproject moet volgend jaar op het dak van kledingwinkel KOOPman aan de Heuvelstraat komen en wordt 3000 vierkante meter groot.

Rooftop Rumour gaat het heten. Het moet een plek worden waar horeca en evenementen samenkomen en waar groente en fruit verbouwd gaat worden. Een kas en een winkeltje op het dak horen ook bij de plannen. Het dak is voor iedereen toegankelijk.

Midden in de stad

Samen met pandeigenaar Wereldhave heeft Mirjam Slob eindelijk een plek gevonden. “Het is een flinke zoektocht geweest. Maar het is ook spannend, want het idee voor een daktuin is nieuw hier. Ik ben op zoek gegaan naar een partij die creatief mee wil denken. Die creatieve denkers heb ik nu gevonden, met een dak op de best mogelijke locatie denkbaar, midden in de versteende binnenstad”, vertelt ze.

De gemeente is ook positief: vanuit het Klimaatfonds krijgt Mirjam een bedrag van 380.000 euro om daarmee de helft van de tuin te financieren. Het Klimaatfonds is enthousiast, omdat er door een daktuin meer dieren en planten in de stad komen. Als het veel regent, neem een daktuin het water op en het zorgt ervoor dat het minder warm is in de stad.

Het overige deel van de financiering hoopt Mirjam op te halen via crowdfunding. Hierover zal later dit jaar meer duidelijk worden.