'Boeren willen helemaal niet uitgekocht worden'

Boeren die veel stikstof uitstoten dicht bij natuurgebieden, hebben weinig trek om hun bedrijf te verkopen aan de provincies. In november 2020 zijn de provincies opkoopregeling begonnen die door het Rijk wordt betaald, maar tot nu toe is er nog geen enkel boerenbedrijf aangekocht.

Dit blijkt uit een conceptrapportage van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), waarvan NRC de conclusies meldt.

Brabant praat met 18 boeren over de verkoop van hun bedrijf, maar is er nog geen definitieve deal beklonken. In heel Nederland wordt met 60 bedrijven gepraat. De tegenvallende deelname zet het terugdringen van de stikstofuitstoot in Nederland verder onder druk.

Terugdringen stikstofneerslag

In mei 2019 oordeelde de Raad van State dat er jarenlang te weinig is gedaan om de stikstofneerslag terug te dringen. De natuur heeft hierdoor extra schade opgelopen en het aantal dier- en plantensoorten is hierdoor verslechterd. Honderden bouwprojecten zijn na het vonnis van de Raad van State abrupt stilgelegd.

Ambtenaren van de ministeries van Landbouw en Financiën denken dat de stiktofdoelen alleen gehaald kunnen worden als boerenbedrijven dicht bij kwetsbare natuurgebieden gericht worden opgekocht en desnoods onteigend.

Piekbelasters

Het nieuwe kabinet heeft 25 miljard euro uitgetrokken om de stikstofproblemen op te lossen. Het vorige kabinet heeft in 2020 350 miljoen euro vrijgemaakt voor de opkoopregeling van de provincies. De regeling is op vrijwillige basis, dus boeren kunnen niet worden gedwongen om mee te doen.

Volgens boerenorganisatie LTO valt de deelname tegen omdat:

provincies niet ruimhartig vergoeden,

onduidelijk is wat boeren nog wél mogen op hun terrein als zij hun bedrijf verkopen,

boeren na verkoop niet elders een bedrijf mogen beginnen.

Het Rijk probeert samen met de provincies te achterhalen hoe er meer boerenbedrijven overgehaald kunnen worden om zich in te schrijven voor de regeling. In het voorjaar komt er een derde opkoopregeling voor veehouderijen. Daarvoor heeft het Rijk 1 miljard euro beschikbaar gesteld.