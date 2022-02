Theo de Jong speelde de WK-finale in '74, nu staat hij bij WSJ op het veld

Op 74-jarige leeftijd begint Theo de Jong aan een nieuwe bijzondere klus. Hij speelde in de WK-finale van 1974 en kende als trainer zijn gloriejaren bij FC Den Bosch. Hij werkte bij Willem II en was als trainer zelfs in China en Iran aan de slag. Zijn nieuwste uitdaging: hoofdtrainer van de vierdeklasser WSJ in Tilburg. "Ik had nog nooit van die club gehoord."

Omdat de vorige trainer was vertrokken, polste de club of De Jong - die in Tilburg woont - zin had om de club uit de brand te helpen. We proberen het gewoon, dachten ze bij WSJ. Niet geschoten is altijd mis. Hij heeft er even over getwijfeld, vertelt De Jong. ''Maar ach, ik heb toch niet zo veel te doen. En ik kan er mensen mee helpen.’’

Als speler kwam De Jong uit voor onder meer NEC, Roda en FC Den Bosch. Met Feyenoord won in 1974 de UEFA Cup. Als trainer werkte hij voor een aantal clubs in Nederland, maar ook voor onder andere Steel Azin in Iran en Tervarit Oulu uit Finland.

Na zo'n carrière is De Jong nu dus beland op de Tilburgse amateurvelden bij vierdeklasser WSJ. ‘’Ik had nog nooit gehoord van WSJ. Maar ik wil toch een beetje bezig blijven."