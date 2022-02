Een harde knal en vlammen tegen de gevel: 'Rook kwam boven ons raam uit'

Bewoners aan de Teteringsedijk in Breda schrokken dinsdagochtend wakker van een harde knal. Voor de deur van Café de Haan lag iets te branden. Een brandbom, denken omwonenden. "Ik ben het gaan blussen. Er kwamen vlammen tot aan de gevel."

De gevel van de zaak zit onder het roet, maar aan de huizen van omwonenden zit niets van schade. Voor de ingang ligt nog wel een verbrand plastic flesje met een slang eraan. De buurtbewoner denkt dat daar brandbare vloeistof in heeft gezeten. "Dit hebben ze denk ik aan de deur gehangen. Je ziet ook dat het vooral rondom de deurklink helemaal zwart is."

"De rook kwam boven ons raam uit, dan schrik je je kapot. Ik ben snel naar beneden gerend en de boel gaan blussen", vertelt zijn vader. Ondertussen schakelde zijn zoon de hulpdiensten in. "Toen de brandweer hier was, had ik het al geblust. De politie is ook gekomen, maar ik weet niet of ze iets hebben ontdekt."

Om iets voor twee uur 's nachts zaten omwonenden rechtop in bed: er klonk voor het café een enorm harde knal. "Ik heb genoeg zwaar vuurwerk gehoord, maar dit was echt harder dan cobra's", vertelt een bewoner. Hij woont samen met zijn vader boven het café.

Opvallend genoeg is de bewakingscamera van het café volgens de omwonenden sinds een paar dagen weg. "Dat viel me vannacht meteen op. Ik heb begrepen dat de eigenaar binnenkort zijn sleutel moet inleveren, omdat zijn vergunning is ingetrokken. Hij was de boel dus al een beetje aan het leeghalen."

Waarom er iets ontplofte voor de deur van de zaak, is nog niet duidelijk. Maar de twee mannen zeggen er niet erg van op te kijken. Ze hadden regelmatig last van het café. "We hadden last van geluidsoverlast, er waren vaak ruzies voor de deur en er kwamen rare figuren in dure auto's die naar binnengaan en snel daarna weer vertrekken. Ik weet natuurlijk niet wat er binnen allemaal gebeurde, maar het voelde niet pluis", vertelt zoon.