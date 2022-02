Piet Spijkers helpt kinderen in Oekraïne: 'Ik voel me zo machteloos'

Al bijna twintig jaar helpt Piet Spijkers uit Tilburg met zijn stichting kinderen in Oekraïne. Met afgrijzen volgt hij de situatie, nu de Russische president Poetin op oorlogspad lijkt. Spijkers: "Ik ben er dag en nacht mee bezig. Het is al acht jaar oorlog, maar nu gaat het escaleren."

Hij wordt emotioneel als hij over de moeilijke situatie in Oekraïne praat. Sinds 1992 is Spijkers vaak in het Oost-Europese land geweest. "In Oost-Oekraïne rommelt het al langer, maar we bereiden ons nu echt voor op het ergste."

Spijkers startte in 1992 met hulp bieden aan kinderen in het oncologisch kinderziekenhuis in het plaatsje Lviv. "Dat was destijds het 'Tsjernobyl-ziekenhuis', waar kinderen lagen die slachtoffer waren van de kernramp." De stichting knapte het gebouw op en zorgde bijvoorbeeld voor nieuwe bedden, maar bood ook kennis en kunde.

Zo regelde Spijkers met zijn stichting dat artsen en verpleegkundigen uit het Oekraïense ziekenhuis, stage mochten lopen in het TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Via het kinderziekenhuis startte Spijkers ook andere projecten. "Ik zag er veel weeskinderen, dus ging ik naar een weeshuis om hulp te bieden. Toen ik een doof kind zag, legde ik contact met een doveninstituut om daar te helpen."