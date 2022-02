Een bijzondere dag vandaag voor Laura en Luuk uit Drunen. Ze traden in het huwelijksbootje op een wel heel bijzondere datum: 22-02-2022. "Twee is ons geluksgetal, en op 2 februari waren we 11 jaar samen. 1 en 1 is weer twee", zegt Luuk. En hij denkt dat hij deze datum niet snel meer vergeet. "Als je het me over tien jaar nog eens vraagt dan weet ik het nog wel".