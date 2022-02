PSV mist Cody Gakpo en Marco van Ginkel tegen Maccabi Tel Aviv

Gakpo mist de return in Israël

Cody Gakpo en Marco van Ginkel doen donderdag niet mee met PSV in de Conference League-uitwedstrijd tegen Maccabi Tel Aviv. De Eindhovenaren verdedigen in in Israël een 1-0 voorsprong. Gakpo maakte in de thuiswedstrijd nog het winnende doelpunt.

