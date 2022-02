Deze vijf carnavalskrakers moet je gehoord hebben met carnaval

Gezelligheid bij 3 uurkes Vurraf (foto: Twan Spierts)

Met nog een paar dagen te gaan is dit het moment om je vast even goed voor te bereiden op carnaval met de allernieuwste krakers. Maarten Kortlever van het radioteam bij Omroep Brabant heeft de beste voor je uitgezocht. "Dit zijn de nummers die je dit jaar zeker gehoord moet hebben."

1. De Tappers - Broodje Balkan.

"Een lekker dansbaar nummer", zegt Koen Wijn van de ochtendshow Wakker!. "Van dit nummer ben ik zeer gecharmeerd. Lekkere muziek in combinatie met een knotsgekke tekst. Heerlijk met een vette hap erbij. Een ideale mengvorm voor een carnavalshit."

2. Fijnfisjenie - Lamme Frans

Dit carnavalsnummer is gemaakt in samenspraak met Omroep Brabant. "Het is het nieuwe openingsnummer van 3 Uurkes Vurraf. Echt zo'n nummer dat de hele dag door in je hoofd blijft zitten. Deze plaat mag niet ons lijstje ontbreken. Het is hét nummer om carnaval 2022 mee af te trappen", vindt Maarten.

3. Jan Biggel - Ons moeder zeej nog

"Dé feesthit van het jaar", stelt Maarten. "Hier gaat jong en oud op los met carnaval. Jan Biggel uit Schijndel is een echte cultheld. Deze single wordt massaal meegezongen op de pleinen en in de kroegen. Zeker te weten."

4. De mannen van - Met carnaval is het carnaval

"Hoe kom je erop, fantastisch", zegt Koen Wijn. "Het nummer bestaat voor negentig procent uit het woord carnaval. Goed verzonnen, bovendien is het ook een lekker carnavalsdeuntje. Een liedje dat opvalt met carnaval."

5. De Kapotte Kachels - 'T is weer carnaval

"Een A-typisch carnavalslied", vindt Maarten. Het nummer is gemaakt op de melodie van Monsieur Cannibale uit de Efteling. "Een nummer dat past bij het naderende einde van de coronapandemie. Het ademt iets van 'we mogen weer'. We mogen weer met onze maten op stap en lekker brak zijn." Enkele jaren geleden wilden de Kapotte Kachels nog dat carnavalsvierders van boven de rivieren zo snel mogelijk weer die kant op moesten.

Bonusnummer: Tappie Thijs

De uitdaging van Thijs is alom bekend: Babander worden. "Om dat te bewijzen moest en zou hij een carnavalslied maken. Hij moet nog wat werken aan zijn zangkwaliteiten. Maar zijn nummer 'de bierdouche' is echt een lekker nummer", beoordeelt Koen. “Of zoals we in Brabant zeggen: niet slecht.”

