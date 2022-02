Spring over potloodjes en verzamel stemmen in deze verkiezingsgame

Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht, druppelen ook de eerste campagnestunts binnen. Die van VVD-lijsttrekker Sanneke Vermeulen uit Roosendaal is vrij uniek: zij ontwikkelde haar eigen game. "Een bucketlist-dingetje."

Het doel van San's Stemmenjacht, zoals het spelletje heet, is simpel: zoveel mogelijk stemmen verzamelen. Maar pas op voor de vlijmscherpe rode potloodpunten en zetels die je in de weg staan, want voor je het weet, is het game over voor het poppetje.

Dat poppetje is trouwens een verrassend goede lookalike van de politica zelf. "En zodra je genoeg punten hebt verzameld, kun je ook spelen met de Tullepetaon, hét symbool van het Roosendaalse carnaval."