Chemiebedrijf negeerde veiligheidsmaatregelen: 300.000 euro boete geëist

Archieffoto: Karin Kamp

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een boete van 300.000 euro geëist tegen Chemiebedrijf DBM Blending in Klundert, omdat daar jarenlang opgelegde veiligheidsmaatregelen maar liefst zeshonderd keer werden genegeerd. Tegen de voormalig directeur van het bedrijf is een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden geëist. Dat bleek woensdag in de rechtbank in Den Bosch.