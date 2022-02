Tieners slaan en steken man als hij ze vraagt te stoppen met vuurwerk

Drie tieners hebben op oudjaarsdag in hun woonplaats Oss een plaatsgenoot ernstig mishandeld en in zijn benen gestoken. Dat gebeurde nadat de man de jongens aansprak en vroeg of ze geen vuurwerk meer wilden afsteken. Het slachtoffer werd onder meer met een hard voorwerp op zijn achterhoofd geslagen, zo heeft de politie woensdag naar buiten gebracht.

De drie tieners zijn sinds de mishandeling spoorloos. Volgens het slachtoffer gaat het om jongens van 14 of 15 jaar. De politie vraagt woensdag nadrukkelijk mensen die meer weten over de mishandeling dit te melden.

Op oudjaarsdag werd de hele dag al vuurwerk afgestoken in de buurt van het huis van het latere slachtoffer. De man heeft een hondje en dat beestje is erg bang van vuurwerk. Rond halfvijf ging de man naar buiten met zijn hondje. Hij kwam al snel uit in de Koornstraat. Daar zag hij drie jongens vuurwerk afsteken. Zijn hondje schrok van een knal en de man vroeg of de jongens willen stoppen met het afsteken van het vuurwerk.

'We gaan je laten lachen'

Meteen werd de man door de drie omsingeld en werd hij met een hard voorwerp op zijn achterhoofd geslagen, zo verklaarde het slachtoffer tegen de politie. Hij viel op de grond en de drie jongens begonnen alledrie op hem in te slaan. De man zag dat een van zijn belagers een enorm mes bij zich had. "We gaan je laten lachten", beet een van hen hem toe.

Op een bepaald moment stopte het slaan en gingen de drie er vandoor. Een jongen vluchtte in de richting van de Varkensmarkt, de andere twee renden richting de Peperstraat. Pas toen merkte het slachtoffer dat hij zowel in zijn linker- als rechterbeen was gestoken.

Signalement daders

De jongen die door het slachtoffer als eerste werd aangesproken, is een licht getinte jongen van ongeveer 14 of 15 jaar. Hij is ongeveer 1.70 meter lang, had een vlasachtig snorretje, droeg vermoedelijk een brilletje en heeft donker haar. Hij droeg een jas of hoodie met een grijze capuchon, deze leek van fleece stof. Eén van de andere jongens, vermoedelijk ook 14 of 15 jaar, droeg een rood fleece vest en een zwart petje. De jongens, allen licht getint, spraken onderling in het Marokkaans of Arabisch.