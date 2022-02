Daan bouwde tóch een carnavalswagen en loopt nu een optocht in zijn eentje

Nog een jaar carnaval zonder optocht, dat zag de Valkenswaardse Daan écht niet zitten. Het kriebelde zo bij de 14-jarige bouwer dat hij besloot dit jaar gewoon weer een wagen te bouwen. Ook al is de optocht in Valkenswaard officieel afgelast. Nu maakt Daan zondag in zijn eentje een ronde door het dorp.

Stiekem zit Daan niet helemaal alleen in de gele eend. De bouwer kruipt achter het stuur en zijn zus Fleur zit achter hem om de wagen te duwen. Vader René zal om de wagen heenlopen om alles in goede banen te leiden.

Bovenop de auto komt een kop te staan, Daans pronkstuk. “Ik heb voor het eerst met piepschuim gewerkt. Dat was even wennen maar de wangen zijn daardoor goed rond. Hij is heel mooi”, zegt Daan stralend van trots.

Versierde bolderkar

Al jaren bouwt hij zijn eigen carnavalswagen. Dat begon met vader René die voor de kinderen de bolderkar versierde. Daarna ging Daan zelf in de weer met zijn skelter. “Ik heb een keer een racewagen gemaakt en een ander jaar een bed”, blikt hij terug.

Inmiddels pakt hij het een stuk groter aan en bouwt hij een wagen helemaal vanaf de grond. Aan zijn auto bouwde hij twee maanden lang, ieder weekend. Gewoon in de schuur bij zijn ouders.

Een eend bouwen, dat stond al lang op Daans verlanglijstje. Toen hij nog verwachtte als een van de weinigen te gaan carnavallen viel alles op zijn plek. Zijn motto hoefde hij niet lang over na te denken: 'ik vier carnaval in mun eend(t)je'.

Afgelaste optocht

Maar nu carnaval niet thuis maar in de kroeg gevierd mag worden, zal Daan zeker niet in zijn eentje zijn. Hij loopt daarom niet zijn geplande ronde door de wijk, maar gaat de route van de afgelaste optocht af. Zo kunnen kroeggangers meegenieten van Daans bouwwerk. “Dit is de mooiste wagen die ik tot nu toe gemaakt heb, ik heb heel veel zin in zondag.”