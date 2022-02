Bavaria's biertankwagens rijden bijna non-stop met carnaval voor de deur

Ze werken bij Bavaria in Lieshout nog net niet de klok rond, maar vanaf vrijdag gaat er nog een tandje bij. Sinds de overheid liet weten dat carnaval kan doorgaan, staan de tankwagens bij de bierbrouwer nauwelijks meer stil. Er wordt al dagenlang op volle kracht gewerkt om de horeca van bier te voorzien.

Rob Windt is een van de chauffeurs die de kroegen moeten bevoorraden. Hij rijdt op één dag zes tot twaalf adressen af. En ook tijdens carnaval kan hij samen met zijn collega's vol aan de bak. "We rijden dan met twee ploegen", zegt hij. "De dagploeg rijdt van zes uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds en de nachtploeg rijdt ook weer van zes tot zes.”

Helemaal onverwacht kwam de regeringsboodschap niet, geeft Van de Sande toe. “We dachten in november al dat carnaval door zou gaan. Daar hebben we binnen het bedrijf wel wat mensen van moeten overtuigen, maar het betekent nu dat we er veel voordeel van hebben, want we waren voorbereid.”

Dat komend weekend ook veel andere coronamaatregelen in de horeca zouden vervallen konden ze niet weten. “Al met al hebben we het druk genoeg. We proberen ieder gaatje in de planning te vullen.”

Of hij zelf dit weekend nog genoeg energie heeft om carnaval te vieren laat hij nog in het midden. "Als alles loopt, zou het zomaar kunnen dat ik zelf ook nog even op stap ga."