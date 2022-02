Schoten gelost omdat verdachte niet uitstapte toen politie dat riep

Foto van omstander.

De waarschuwingsschoten op de Midden-Brabantweg in Kaatsheuvel werden dinsdag door de politie gelost omdat een van de mannen die agenten wilden aanhouden de aanwijzigingen van de politie niet opvolgde. Dat meldt een politiewoordvoerder woensdag. Het vermoeden bestond volgens hem dat de mannen die over de Midden-Brabantweg bij Kaatsheuvel reden in het bezit waren van een vuurwapen.

Sandra Kagie Geschreven door