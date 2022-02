Mondkapjesmiljonair Sywert is de pineut in nieuwe Brabantse carnavalshit

Sywert van Lienden, ook al landelijk bekend vanwege smerige zaakjes, staat ineens weer volop in de schijnwerpers. Met dank aan twee Brabanders die de mondkapjesmiljonair met een geweldige carnavalshit eens flink in de zeik zetten. ‘Het is z'n verdiende loon'.

“Alle credits naar die gasten", zegt van Berkel over de drie makers. “De discussie rondom Sywert is al even geleden en een goeie carnavalshit is actueel. Het is ze toch gelukt om hem lekker op de hak te nemen en dat is z'n verdiende loon.”

Je moet een behoorlijk zuur gevoel van humor hebben als je niet meteen kunt lachen om de platte songtekst en herkenbare melodie van ‘Daar is Sywertje'. “Je moet er maar op komen", grinnikt Lars van Berkel. Waar menig grote artiest vaak in augustus al aan de slag gaat met een nieuw carnavalsnummer, ramde de 36-jarige producent uit Hoeven er last-minute en in recordtijd een plaat uit die vanaf vrijdagmiddag ongetwijfeld grijs gedraaid gaat worden.

Eén van de hoofdpersonen achter de hit is Tilburger Joris van Laarhoven. Ironisch genoeg een nette 34-jarige vent die promoveert én doceert op Tilburg University, maar ook iemand die in de avonduren klaarblijkelijk een Paul Jambers-achtige identiteitsswitch kan maken naar volleerd songwriter.

“Ach, uiteindelijk zijn we op de rechtenfaculteit vooral bezig met rechtvaardigheid", zegt hij droog. “Het nummer komt zeker voort uit een stuk frustratie en morele verontwaardiging rondom die mondkapjesdeal. Sywert kwam regelmatig voorbij in de appgroep waar ik in zit met mijn vrienden Duco van Lanschot en Tim de Waard. Al snel vroegen we ons af of we daar geen carnavalsnummer van zouden moeten maken, want carnaval is dé tijd om de rijken der aarde eens flink in hun hemd te zetten.”

Aldus geschiedde. Het drietal klom in de pen en kwam op de proppen met een tekst die menig Nederlander meteen zal aanspreken. “De tekst is vrij plat, maar dat past in het genre. Bovendien: poëzie werkt niet met carnaval. We hebben het inderdaad wel op de man gespeeld, met een knipoog. Het is proportioneel", lacht Van Laarhoven.