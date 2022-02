Hoe dan? Vrouw 'parkeert' haar auto op zijn kant in de garage

Foto: Perry Roovers / SQ Vision.

Een vrouw moest woensdagmiddag in Breda door de brandweer uit haar auto worden bevrijd nadat ze met haar auto op zijn kant in een garage belandde. Een garage waar de auto maar net in past. "Als je dit wil doen, lukt het je niet", zegt de 112-correspondent die na de melding van het ongeluk aan de Bavelselaan naar de plek van het ongeluk ging.

Sandra Kagie Geschreven door

Vermoedelijk heeft de vrouw bij het inrijden van de garage een muurtje geraakt waarna het mis ging. De vrouw is volgens de 112-correspondent geschrokken, maar ze kwam er zonder kleerscheuren vanaf. De brandweer moest eraan te pas komen om haar uit de auto te bevrijden. Op eigen kracht kon ze namelijk niet uit de auto komen. Ook de auto lijkt door het ongeluk niet heel erg beschadigd te zijn.

De auto wordt weer op vier wielen gezet (foto: Perry Roovers / SQ Vision)..