Toreador Wilbert Pigmans breekt zijn been.... net voor carnaval

Het is zoiets als een blinde piloot of een slager met een matige oog-handcoördinatie: een toreador met een gebroken been. Onhandig en levensgevaarlijk. Toch is dat precies wat Wilbert Pigmans meemaakt. De Bossche zanger, die in 2020 een monsterhit scoorde met De Toreador, ging afgelopen maandag door zijn onderbeen. En dat vlak voor carnaval. "De timing is zeker niet best."

Het ging mis bij platenlabel Berk Music in Eindhoven, waar Pigmans een platina award mocht ophalen die hoort bij de 17,5 miljoen streams van De Toreador op Spotify. “Ik was zo vrolijk om iedereen weer te zien en blij met die award, dat ik een vreugdesprong maakte. Bij het landen hoorde ik een krak en lag ik ineens op de grond.” En dus paniek in de tent, want carnaval. Diezelfde middag bracht zijn vriendin hem naar het Catharina Ziekenhuis. “Toen ik een zuster tegen de dokter hoorde zeggen dat hij het nieuws nog maar niet aan mij moest vertellen, wist ik genoeg. Toen voelde ik hem wel even hangen.”

"Hoeveel verpleegsters ik aan m'n bed heb gehad? Een stuk of 30!"

De diagnose is een gebroken onderbeen. Het gevolg is een lange, pijnlijke nacht op een nuchtere maag vanwege de aanstaande operatie onder narcose. Maar de Eindhovense hulptroepen van het Catharina Ziekenhuis zetten alle zeilen bij en dinsdagmiddag ging de Bossche zanger al onder het mes. Rond die tijd wist inmiddels al het verplegend personeel van de afdeling welke bekende Brabander één van de bedden bezet hield. En het ongewenste ziekenhuisbezoek valt uiteindelijk allerminst tegen. “Aan het einde van de middag heb ik natuurlijk nog liggen zingen voor die verpleegsters", lacht Wilbert. “Hoeveel ik er aan m'n bed heb gehad? Een stuk of 30!” Met een pin in zijn onderbeen 'om akelig van te worden' én de mededeling dat hij mobiel genoeg is om te staan, mag Pigmans vervolgens naar huis. Dolgelukkig. “Die pin zorgt ervoor dat ik toch op het podium kan staan. Doen waar ik blij van word. Zingen. De mensen vermaken. Eindelijk.” Eindelijk. Dat hoge woord is eruit. Want het zat de zanger de afgelopen jaren niet mee. Het daverende succes van De Toreador wordt subiet gevolgd door de start van de coronacrisis. In één klap worden 160 geboekte optredens door de plee gespoeld. “Toen heb ik mezelf wel afgevraagd of er een vloek op rustte. Als die optredens waren doorgegaan, waren al m'n dromen al uitgekomen. Toch was het mentaal zwaarder. M'n hobby werd me afgenomen en in zekere zin had ik daardoor geen leven meer.”

"Ik ga zingen. Desnoods door drie securitygasten gedragen op een brancard."

De persconferentie van 15 februari veranderde alles. Het nieuws dat de coronamaatregelen grotendeels worden opgeheven, zette het hart van Pigmans meteen in lichterlaaie. “Ik schoot zowat door het dak. Ik kan eindelijk weer door met waar het toen zo plotseling ophield.” De succeszanger wil maar zeggen: dat gebroken onderbeen kan er nog wel bij. Hij had zich sowieso door niets of niemand laten tegenhouden. Zingen en vermaken, te beginnen met 3 Uurkes Vurraf aanstaande vrijdag. “Kippenvel als ik daaraan denk. Ik kijk er enórm naar uit. Ik heb 21 boekingen staan met carnaval en begin én eindig altijd met De Toreador, dus die ga je 42 keer horen. Desnoods door drie securitygasten gedragen op een brancard.” LEES OOK:

Bekijk hier nog eens het optreden van Wilbert tijdens 3 Uurkes Vurraf in 2020.