Coronanieuws: 206 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen

09.59

De verplichte coronatest die iedereen vanaf vrijdag moet doen om een groot evenement binnen te mogen bezoeken, zal volgens onderzoeker Bas Kolen van de TU Delft hooguit enkele ziekenhuisopnames per dag schelen. "Gemiddeld voorkom je hiermee enkele honderden besmettingen per dag", bevestigt hij na berichtgeving door de Volkskrant. "Of dat veel of weinig is, dat is niet aan mij." Kolen becijfert het aantal opnames dat wordt voorkomen op gemiddeld 1,6 tot drie per dag.