Coronanieuws: 'Risico's van dierziekten voor de mens te licht ingeschat'

03.24

De risico's van dierziekten voor de mens worden te licht ingeschat. Economische en boerenbelangen krijgen voorrang boven de bescherming van de gezondheid van mensen. Dat verklaren vooraanstaande wetenschappers en huidige en voormalige medewerkers van de ministeries van Landbouw en Volksgezondheid en de GGD in gesprekken met het AD. "We zijn moe van de pandemie, maar volgens mij nog steeds niet alert, waarschuwt hoogleraar virologie Marion Koopmans. "We komen pas in beweging als mensen ziek worden. Dan is het te laat."