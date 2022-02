Roel wachtte drie jaar op een soatest: 'Maar even niks uitgevreten'

Roel wachtte drie jaar op een soatest bij de GGD.

Roel (33) moest drie jaar wachten voor hij voor hij een soatest kon doen. Bij de GGD was er geen plek. Hij probeerde telkens om een afspraak te maken, maar het lukte niet. "Iedere keer krijg je te horen dat het vol zit." Politieke partijen in Eindhoven willen nu dat er ingegrepen wordt zodat er in Zuidoost-Brabant veel meer getest kan worden.

De GGD adviseerde Roel om maar naar de huisarts te gaan, vertelt hij. “Maar zijn daar allemaal kosten aan verbonden,” zegt Roel. “Dat gaat van je eigen risico af. En huisartsen denken vaak in bloed- en urineonderzoek. Maar het wattenstaafje voor je keel blijft achterwege. Daarvoor moet je weer naar een privékliniek en dan ben je ook al gauw weer 140 euro verder."

"Er zijn mensen die het niet kunnen betalen."

En dat is niet voor iedereen haalbaar, denkt Roel. "Er zijn mensen die het niet kunnen betalen en mensen die de weg niet weten te vinden omdat ze de taal niet goed genoeg spreken.” De GGD in Eindhoven heeft budget voor vierduizend soatesten per jaar. Terwijl er in Amsterdam 44.000 tests gedaan kunnen worden. Dat becijferde LHBTI-belangenorganisatie COC Eindhoven. Gemeenteraadslid Bart Habraken van GroenLinks in Eindhoven vindt dat de gemeente moet ingrijpen. Hij heeft een motie ingediend om meer geld vrij te maken voor testcapaciteit. “In 2013 is gekeken hoeveel er getest werd in deze regio. Daar hebben we budget voor gekregen. Maar de wachtlijsten die er toen al waren, zijn niet meegenomen." De verhouding is scheef, vindt hij. "We hebben hier 17 procent van het aantal inwoners van Nederland wonen en we hebben 11,7 procent van het budget. Dat merken we jaar in jaar uit door het grote tekort aan testen.”

"Er is een jaar lang amper getest."

Daar kwam de coronapandemie ook nog eens bij. “De medewerkers van de GGD zijn ingezet voor het bestrijden van corona. Daardoor is er een jaar lang in Zuidoost-Brabant amper een soatest afgenomen. Die vierduizend tests zijn niet gehaald." En dus werden er meer mensen naar de huisarts doorverwezen, zegt Habraken. "Maar daar is het niet anoniem, terwijl niet iedereen hier open over wil zijn." We zien nu dat er veel meer soa’s ontdekt worden. De gevolgen kunnen groot zijn zoals onvruchtbaarheid. Dit kan voor een volgende epidemie gaan zorgen.”

"Het gaat wel om je gezondheid."

Roel is na drie jaar getest. “Uiteindelijk was ik het zo beu, dat ik naar de privékliniek ben gegaan. Ik kan het gelukkig betalen, maar het is wel raar dat het zo lang duurt. Het gaat wel om de gezondheid. Bij mij is alles gelukkig goed afgelopen. Dat is het voordeel van een privékliniek. Je krijgt binnen een dag de uitslag. Dan weet je dat alles goed is.” De GGD is om een reactie gevraagd, maar die is nog niet gegeven.

Bart Habraken van GroenLinks in Eindhoven diende een motie in.