Twee jaar na patiënt 0 herdenkt Brabant 3588 coronadoden

Zondag is het precies twee jaar geleden dat ‘Patiënt 0’ met corona werd opgenomen in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. In periode daarna zette het coronavirus de wereld op slot. Het virus kostte bijna 3600 Brabanders het leven. De trieste gevolgen van twee jaar corona worden zondag herdacht in de Hasseltse Kapel in Tilburg.

Joost Boons (57) uit Loon op Zand was die patiënt 0. Hij was op wintersport geweest, vierde daarna carnaval en werd ziek. Het virus waarde al rond over de wereld dus het was een kwestie van tijd voor het ook Nederland aan zou doen. Joost overleefde corona, veel andere Brabanders niet.

Terugblikken, stilstaan en vooruitkijken

De afgelopen twee jaar zijn er 3588 provinciegenoten overleden aan Covid-19. Daar staat Brabant zondag met de speciale herdenkingsuitzending bij stil. De bijeenkomst is een initiatief van verschillende Brabantse gemeenten (onder meer Tilburg, Eindhoven, Den Bosch, Breda en Helmond) en de provincie Noord-Brabant.

In de herdenkingsuitzending wordt met betrokkenen teruggeblikt, stilgestaan bij het nu en vooruitgekeken. Burgemeester Theo Weterings van Tilburg is een van sprekers. Hij was vanaf het eerste moment betrokken en riep bijvoorbeeld op tot sociale afstand. Commissaris van de koning Ina Adema begon in coronatijd aan haar nieuwe functie. Ook zij zal haar ervaringen delen.

Eigen crisis

De Brabanders beleven soms hun eigen crisis. Zo vertelt Marjolein Pauly uit Eindhoven hoe corona haar dagelijks leven nog steeds hindert. Ze heeft Long-Covid en werkt elke dag aan haar herstel. “Ik ging graag op vakantie. Als ik nu naar mijn ouders ga, een paar kilometer verderop, moet ik eerst even gaan liggen.” Haar toekomst is nog onduidelijk. “Ik hoop dat ik weer wat spontane leuke dingen kan gaan doen, dat is mijn doel.”

Genadeloos

In Meierijstad sloeg het virus genadeloos toe. “Er waren zoveel verhalen te vertellen”, zegt Tom Berkens. Hij maakte een podcastserie met inwoners uit alle dorpskernen. Ook staan er in de gemeente nu dertien zogenoemde ‘mijmerbankjes’. "Daar kun je zitten terwijl je de verhalen beluistert. Of gewoon even zitten en je gedachten de vrij loop laten."

Ondernemer Chris Teeke uit Breda, heeft een personal training studio en lag maanden stil. Dat raakte hem, z’n medewerkers en zijn gezin. Chris wilde zijn zoon laten zien dat je veerkrachtig moet zijn in elke situatie, ook in donkere tijden.

Social media

Tilburger Bryan Vreijsen voelde zich eenzaam en deelde dat op social media. Hij bleek niet de enige jongere met die gevoelens. Inmiddels heeft zijn project ‘Brabant Maatje’ twaalfhonderd leden en ondernemen ze samen allerlei activiteiten.

Elianne van Elderen (25) schreef een gedicht waarin ze terugblikt. Studenten van de Rockacademie Anouk Vrakking en Marten Oosterhaven studeerden af in coronatijd. Zij schreven een lied en spelen dat tijdens de herdenking.

De herdenking is online te zien bij Omroep Brabant van 17.45 tot 18.30, maar ook te volgen via de gemeente Tilburg en Omroep Tilburg.