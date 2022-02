Kat Snacky is na acht jaar weer thuis: 'Hij reageerde meteen op mijn stem'

Kat Snacky is na jarenlang zwerven weer thuis

Het was een emotioneel weerzien voor Roy (47) uit Tilburg en zijn kat Snacky. Het beestje liep acht jaar geleden weg van huis na een storm. Het baasje dacht zijn geliefde huisdier nooit meer terug te zien. Toch vond een stichting in Tilburg Snacky terug. En de kat blijkt zijn baas nog niet vergeten te zijn.

Evie Hendriks Geschreven door

"Na een storm en veel onweer liep Snacky in 2014 weg van huis", vertelt het baasje Roy Stolk Reinprecht. "Ik heb hem daarna niet meer gezien. Ik dacht dat hij zou rondzwerven op straat of bij andere mensen in huis zat." Het was dan ook onverwacht voor de baas toen hij opgebeld werd voor zijn vermiste kat.

"Ze hebben Snacky 16 kilometer verderop teruggevonden."

"Ik kreeg een belletje dat ik Snacky kon ophalen bij Stichting Zwerfkat in Tilburg. Ze hadden hem gevonden in Kaatsheuvel, 16 kilometer verderop. Hoe hij daar is gekomen weten ze niet. Ik was super blij dat ik Snacky terug kon zien. Toen ik hem op ging halen en iets zei, reageerde hij meteen op mijn stem. Het was emotioneel", vertelt het baasje.

De stichting schrijft op Facebook dat Snacky in de vangkooi zat te miauwen wat erop zou wijzen dat hij niet verwilderd is. Snacky zou ook op verschillende plekken gevoerd zijn en hij zou een slaapplek in een schuur hebben gehad waar de kat ook eten kreeg.

"Hij mag bij ons met pensioen."

Inmiddels is Snacky thuis en gaat het goed met het huisdier. "Hij zit in quarantaine om weer even te wennen aan ons huis maar hij is ondertussen 17 jaar dus hij kan bij ons met pensioen." Roy gaat wel maatregelen nemen om te voorkomen dat hij zijn kat weer kwijtraakt. "Vrijdag gaan ze alles opmeten en dan komt er zo snel mogelijk een kattenren in de tuin want we willen hem niet weer kwijt." Stichting Zwerfkat schrijft op Facebook over de hereniging tussen kat en baas.