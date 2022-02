Te weinig taxi's om alle carnavallers thuis te brengen: 'Het wordt chaos'

Te weinig taxi's in Breda met carnaval?

Chauffeurs en horeca in Breda maken zich zorgen over het aantal taxi's dat met carnaval rijdt om de feestvierders thuis te brengen. Omdat een groot aantal zelfstandige chauffeurs tijdens de coronacrisis is gestopt, houdt men rekening met een ernstig tekort. "Ik verwacht complete chaos", zegt taxichauffeuse Margot.

Ronald Strater Geschreven door

Op de taxistandplaats aan de Nieuwe Prinsenkade in Breda is het met carnaval altijd al wel een bende. Lallende, wanhopige en agressieve mensen op zoek naar een taxi die bij tijd en wijle voor een heel vervelende sfeer zorgen. Een chaos die tijdens piekuren haast niet te voorkomen is, want iedereen wil vaak op dezelfde tijden naar huis. Maar dit jaar wordt het misschien nog wel een graadje erger door een tekort aan taxi's.

"Ik denk dat zo'n dertig procent van de taxichauffeurs door de coronacrisis is gestopt", zegt Margot Roermund van Taxi Femme Breda. "Er zullen er wel een paar terugkomen, maar lang niet genoeg. Het wordt nog meer dan anders vechten om een taxi. Tijdens piekuren is er altijd al een chronisch tekort, maar ik verwacht nu complete chaos." "De mensen kunnen maar beter op de fiets komen", zegt Johan de Vos, kroegbaas en vertegenwoordiger van de Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. "De vraag naar taxi's zal groter zijn dan het aanbod." "Maar het is niet zo vreemd dat er een extra tekort is aan taxi's. Veel chauffeurs hebben door de crisis nu een andere baan. In de horeca hebben we hetzelfde probleem met beveiligers en barpersoneel. Veel horecazaken doen met carnaval bijvoorbeeld een beroep op oud-personeelsleden."

Kroegbaas Peter Rietveld van café Nummer 10 denkt bij de taxi's aan een andere oplossing. "Als de Bredase chauffeurs het niet meer aan kunnen, moeten we deze keer misschien toch maar taxichauffeurs van boven de rivieren toelaten. Maar alleen als ze het écht niet meer aan kunnen. We moeten namelijk wel zorgen dat onze gasten veilig thuiskomen." Dat ligt gevoelig. Al jaren zijn er in Breda problemen met taxichauffeurs en snorders uit de Randstad die met carnaval een graantje mee willen pikken. Oplichters, zeggen de klanten. Broodroof, zeggen de lokale chauffeurs. "Dat zie ik niet zo snel gebeuren", zegt Margot Roermund van Taxi Femme Breda. "De Bredase taxichauffeurs zijn niet zo heel aardig tegen ze. Die worden weggejaagd." Sohir van Taxi Centrale Breda bekijkt het allemaal wat nuchterder. "Het zal een chaos worden, maar dat is iedere carnaval zo. Ik denk wel wat erger dan normaal omdat dit het eerste weekend is dat mensen weer los kunnen én het ook nog eens carnaval is. Ach, ze zullen gewoon wat langer moeten wachten. En degenen die dichterbij wonen, lopen wel naar huis."

Breda zorgt voor extra nachtbussen om feestvierders veilig thuis te krijgen.