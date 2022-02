De anti-katerwafel van Betty: recept om deze carnaval te overleven

Traditiegetrouw komt Betty met carnaval met een anti-katerrecept. Na de kroketlasagne en de frikandellencake komt Betty nu met de anti-katerwafel, speciaal voor alle kaassouffléliefhebbers.

Ingrediënten (voor één wafel):

6 plakken bladerdeeg

4 kaassoufflés

8 hotdogs/grote knakworsten

Curry

Ui

Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor op 180 graden. Neem vier plakken bladerdeeg en leg deze met een klein beetje overlap in de vorm van een vierkant. Rol deze een beetje uit zodat het één geheel wordt.

Leg een paar licht gefrituurde kaassoufflés op het bladerdeeg. Pak daarna nog twee stukjes bladerdeeg en rol deze aan elkaar en wederom een beetje uit. Snijd deze over de lengte in 8 stukken. Leg de gesneden stukken als volgt neer, met 2 centimeter overlap.

Pak een worst en leg deze op het overlapte gedeelte. Vouw om en om de repen in de richting van de worst. Rij klaar? Pak de volgende worst en leg die ernaast en herhaal het om en om vouwen. Snijd de overgebleven stukken bladerdeeg eraf en duw de uiteinden in het deeg. Smeer het geheel in met een losgeklopt eitje. Bak je anti-katerwafel tot deze goudbruin is (ongeveer 10 minuutjes).